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«Ахмат» — «Зенит»: Ерохин отличился в конце матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметился голом в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он забил гол на 90-й минуте встречи — 2:0.

Голевой пас ему отдал полузащитник Магомед Оздоев.

Для Ерохина этот мяч стал уже седьмым в нынешнем сезоне в РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Зенит
Голы
Юри Алберто, 39 (0:1), Ерохин, 90 (0:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Быстров Бериша (Коновалов, 63) Швец (Себай, 74) Трошечкин Уткин Харин (Умаев, 87) Тимофеев (Карапузов, 63)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос (Адамов, 87) Клаудиньо Кузяев Мостовой (Алип, 63) Юри Алберто (Сутормин, 85) Малком (Ерохин, 85) Дзюба (Оздоев, 73)
Предупреждения
Швец 36’, Уткин 38’, Бериша 45+1’, Богосавац 49’, Семенов 75’, Себай 88’  -  Барриос 50’, Юри Алберто 85’, Кузяев 90+5’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Кобзев (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

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1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

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1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Александр Ерохин
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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Ахмат – Зенит
 0 : 2
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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