«Ахмат» — «Зенит»: Ерохин отличился в конце матча

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметился голом в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он забил гол на 90-й минуте встречи — 2:0.

Голевой пас ему отдал полузащитник Магомед Оздоев.

Для Ерохина этот мяч стал уже седьмым в нынешнем сезоне в РПЛ.