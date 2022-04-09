«Ахмат» — «Зенит»: Ерохин отличился в конце матча
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметился голом в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он забил гол на 90-й минуте встречи — 2:0.
Голевой пас ему отдал полузащитник Магомед Оздоев.
Для Ерохина этот мяч стал уже седьмым в нынешнем сезоне в РПЛ.
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|23
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|9.04
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|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
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|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
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|
Спартак – Арсенал
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|10.04
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