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Стала известна сумма, за которую «Динамо» может приобрести у «Арсенала» Лесового

19:12
Даниил Лесовой. Фото ФК «Арсенал» Тула
Даниил Лесовой. Фото ФК «Арсенал» Тула
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По данным «СЭ», в контракте с «Арсеналом» у Даниила Лесового прописана сумма отступных — 1,8 миллиона евро. «Динамо» готово заплатить эти деньги за 22-летнего левого полузащитника молодежной сборной России, так что ничто не должно помешать переходу.

Ранее о вероятном трансфере Лесового в «Динамо» сообщил телеграм-канал Sport_inside. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» 6 матчей, забил 2 гола. (Константин Алексеев)

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