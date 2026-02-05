Источник: полузащитник Козлов перейдет из «Краснодара» в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов сменит «Краснодар» на ЦСКА, клубы согласовывают последние детали трансфера, сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, 21-летний футболист уже перевозит вещи из одного отеля в ОАЭ, где команды проводят сборы, в другой.

Козлов играет за «Краснодар» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 в 19 матчах он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. По информации «Чемпионата», сумма трансфера в ЦСКА составит миллион евро.