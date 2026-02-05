Дуран прилетел в Санкт-Петербург

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран был замечен в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).

Ранее журналист Санти Ауны сообщил, что футболист, играющий на правах аренды за «Фенербахче», отправился в Россию для завершения перехода в «Зенит».

По данным источника, 22-летний колумбиец расторг контракт с турецкой командой. Он играл за «Фенербахче» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 21 матче Дуран забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Контракт Дурана с «Аль-Насром» действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.