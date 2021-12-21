Стадион академии «Спартака» в Сокольниках могут застроить жильем
Структура владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выставила на продажу сто процентов долей ООО «СЗ «Стадион Спартак», сообщают «Ведомости».
Данной фирме принадлежат права аренды участка в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий футбольной академии клуба. Стоимость этого участка оценивают в 4,3 миллиарда рублей.
По информации источника, на этой территории могут построить новый жилой комплекс, в котором могут быть апартаменты со спортивно-оздоровительной составляющей. Но отмечается, что у участка есть серьезные ограничения. Он попадает в границы особо охраняемой природной территории. Также там находятся объекты культурного наследия.
В 2021 году появилась информация, что «Спартак» рассматривает вариант переезда Академии имени Федора Черенкова из Сокольников в Тушино.
Дополнительная информация:
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/12/21/901708-stadion-akademii-spartaka-mogut-zastroit-zhilem
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