Стадион академии «Спартака» в Сокольниках могут застроить жильем

Структура владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выставила на продажу сто процентов долей ООО «СЗ «Стадион Спартак», сообщают «Ведомости».

Данной фирме принадлежат права аренды участка в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий футбольной академии клуба. Стоимость этого участка оценивают в 4,3 миллиарда рублей.

По информации источника, на этой территории могут построить новый жилой комплекс, в котором могут быть апартаменты со спортивно-оздоровительной составляющей. Но отмечается, что у участка есть серьезные ограничения. Он попадает в границы особо охраняемой природной территории. Также там находятся объекты культурного наследия.

В 2021 году появилась информация, что «Спартак» рассматривает вариант переезда Академии имени Федора Черенкова из Сокольников в Тушино.