Аджоев рассказал, что стало причиной ухода Парфенова с поста главного тренера «Арсенала»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, почему Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера команды.

«В чем причина ухода Парфенова? Отсутствие результата и определенные ошибки, допущенные тренерским штабом, — приводит слова Аджоева ТАСС. — Не буду сейчас приводить конкретные цифры, но если вы посмотрите, сколько матчей команда сыграла под руководством Дмитрия Парфенова, сколько из них выиграла и сколько проиграла, то это будет неприятная статистика.

Тем не менее мы благодарны штабу Парфенова за прошлый сезон. Дмитрий Владимирович хороший специалист и дал «Арсеналу» много полезного. Он оставил команду в премьер-лиге, решил задачу, которая возникла на тот момент. Однако будем честными — глобально это не то, к чему мы стремимся. Начало нового сезона показало, что прогресса нет. Поэтому и было принято такое решение».

Парфенов покинул пост главного тренера 3 сентября. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. На этом посту его сменил Миодраг Божович.