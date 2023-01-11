Силкин предложил искать позитив в решении CAS по апелляциям РФС

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции РФС и футбольных клубов РПЛ.

«Я думаю, что не надо обращать на это внимание. Если иностранцам правда продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими командами — то это хорошо, для своих игроков будет больше возможностей показать и проявить себя. За сборную все-таки играют наши игроки, а не иностранцы. Поэтому я думаю, не надо обращать на это внимание. Надо искать позитив», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

10 января CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить российские команды от международных соревнований. Также суд отклонил апелляции клубов на решение ФИФА разрешить иностранным футболистам приостанавливать контракты и переходить в другие команды.