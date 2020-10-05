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Справедливо ли удален Магнуссон в матче с «Уралом»? Отвечает Алексей Николаев

18:49
«Урал» — ЦСКА.
«Урал» — ЦСКА.
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Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с нарушением защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, за которое он получил красную карточку в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (2:0).

— Магнуссон дернул соперника за майку, и этого оказалось достаточно для падения, — заявил Николаев. — По-моему, очевидный эпизод — фол последней надежды. Об этом позволяет говорить расположение защитников ЦСКА, потому что никто не смог бы вступить в борьбу с нападающим и помешать ему забить гол. (Евгений Белоусов)

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