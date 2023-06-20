Спортивный юрист объяснил, почему «Газпром» не может выкупить название «Зенит»

Юрист Сергей Алексеев прокомментировал возможное использования названия «Зенит» другими российскими клубами, помимо петербургской команды.

«Что касается спортивной организации, то другие команды могут использовать слово «Зенит». Но товарный знак, который зарегистрирован за санкт-петербургской командой в «Роспатенте», использовать запрещено под угрозой ответственности. Она может быть и гражданско-правовой, и административно-правовой, и даже, при определенных обстоятельствах, уголовно-правовой. Товарный знак может использоваться как правообладателем, так и по договору другим лицом. То есть тут идет двухслойное регулирование. Даже если товарный знак зарегистрирован за клубом из Санкт-Петербурга, слово «Зенит» использовать допустимо. В наименование организации дублирование возможно, но бренд команды, закрепленный в Роспатенте, доступен только для правообладателя. В эмблеме петербургского «Зенита» используется словесный и изобразительный аспекты. В таком варианте без согласия правообладателя данный товарный знак не может быть использован, а если он будет использоваться, то это незаконно», — приводит слова Алексеева «Спорт День за Днем».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Петербургская команда набрала 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58 очков). Третье место занял «Спартак» (54 очка).