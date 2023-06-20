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Сегодня, 14:38

Спортивный юрист объяснил, почему «Газпром» не может выкупить название «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юрист Сергей Алексеев прокомментировал возможное использования названия «Зенит» другими российскими клубами, помимо петербургской команды.

«Что касается спортивной организации, то другие команды могут использовать слово «Зенит». Но товарный знак, который зарегистрирован за санкт-петербургской командой в «Роспатенте», использовать запрещено под угрозой ответственности. Она может быть и гражданско-правовой, и административно-правовой, и даже, при определенных обстоятельствах, уголовно-правовой. Товарный знак может использоваться как правообладателем, так и по договору другим лицом. То есть тут идет двухслойное регулирование. Даже если товарный знак зарегистрирован за клубом из Санкт-Петербурга, слово «Зенит» использовать допустимо. В наименование организации дублирование возможно, но бренд команды, закрепленный в Роспатенте, доступен только для правообладателя. В эмблеме петербургского «Зенита» используется словесный и изобразительный аспекты. В таком варианте без согласия правообладателя данный товарный знак не может быть использован, а если он будет использоваться, то это незаконно», — приводит слова Алексеева «Спорт День за Днем».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Петербургская команда набрала 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58 очков). Третье место занял «Спартак» (54 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sportivnyy-yurist-obyasnil-pochemu-gazprom-ne-mozhet-vykupit-nazvanie-zenit
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ФК Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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