В «Торпедо» прокомментировали решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.
— Как отреагировали на новое решение ФИФА?
— С моей точки зрения, не с клубной позиции, немного несправедливое решение, но предсказуемое. Об этом и блогеры писали, и специалист рассуждал, что именно таким будет решение. Ну как его можно комментировать? Оно уже есть, и надо работать в рамках тех правил, которые существуют. Ничего шокирующего я не прочитал.
(Дмитрий Барулев)
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
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