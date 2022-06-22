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В «Торпедо» прокомментировали решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

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Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

— Как отреагировали на новое решение ФИФА?

— С моей точки зрения, не с клубной позиции, немного несправедливое решение, но предсказуемое. Об этом и блогеры писали, и специалист рассуждал, что именно таким будет решение. Ну как его можно комментировать? Оно уже есть, и надо работать в рамках тех правил, которые существуют. Ничего шокирующего я не прочитал.

(Дмитрий Барулев)

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