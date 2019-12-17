Спортивный директор «Тамбова» ответил на критику РПЛ по поводу домашнего стадиона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слова президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина об обеспокоенности организации в связи с реконструкцией стадиона в Тамбове. В первой половине сезона-2019/20 тамбовчане проводили домашние матчи в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена».

— Конечно, на этот вопрос лучше ответит наш президент, непосредственно он курирует этот вопрос. Однако, насколько я понимаю, мы можем сыграть дома в конце апреля-начале мая, по крайней мере, я вижу это так, — сказал Худяков. — Мы все понимаем, есть регламент, делаем все, что нужно. Нам надо вернуться на свой стадион и начать спокойно играть дома. От этого клубу станет только легче финансово, да и, к тому же, болельщикам станет намного проще посещать матчи «Тамбова», а то наши фанаты уже длительное количество времени не видят футбол в родном городе.

После 19 туров чемпионата России «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. (Иван Торопцев)

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