Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и казанским «Рубином».

«Сможет ли «Спартак» выиграть? Все возможно. Ожиданий от игры нет, потому что у команды нет стабильной игры. Они могут и выиграть, и проиграть. Все может быть», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Завтра, 16 апреля в 19:00 пройдет матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин». Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

Красно-белые с 30 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.