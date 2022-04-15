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«Факты, которые приводит Лельчук — ложь». Полузащитник «Локомотива» Карпукас о ситуации с Самедовым

Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал ложью слова агента Лельчук о Самедове
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на интервью футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила Александра Самедова в непрофессиональной работе с молодыми игроками железнодорожников.

«Конечно, Самедов не затягивал переговоры, — сказал Карпукас «СЭ». — Не было такого. Я сам выбирал. В «Локомотиве» я с 10 лет, с академии. Мне было тяжело уйти даже в аренду. Тем более, была возможность права выкупа, а я не собирался уходить из «Локомотива». Аренда никак не зависела от Самедова. Это было сугубо мое решение. Я до последнего времени не знал, возьмут ли меня в основу. Я не думал, что все вот так получится. Эти факты, которые приводит Лельчук — ложь. У меня был с ней контракт. Когда он закончился, я решил поменять агента. Дело в том, что я не видел дальнейших перспектив в работе с ней.

Хотел бы выразить слова благодарности Александру Самедову. За время его работы в «Локомотиве» он меня поддерживал в различных ситуациях. Я всегда мог обратиться за советом к нему, потому что он футбольный человек".

В интервью matchtv.ru футбольный агент Полина Лельчук сделала ряд громких заявлений о работе Самедова в «Локомотиве». В начале апреля стало известно об уходе бывшего футболиста с поста старшего селекционера клуба по молодежному футболу.

В комментарии «СЭ» Самедов вчера отреагировал на интервью Лельчук. 37-летний российский экс-футболист был удивлен ее словам.

Александр Самедов
Футбол
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2
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