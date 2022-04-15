«Факты, которые приводит Лельчук — ложь». Полузащитник «Локомотива» Карпукас о ситуации с Самедовым
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на интервью футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила Александра Самедова в непрофессиональной работе с молодыми игроками железнодорожников.
«Конечно, Самедов не затягивал переговоры, — сказал Карпукас «СЭ». — Не было такого. Я сам выбирал. В «Локомотиве» я с 10 лет, с академии. Мне было тяжело уйти даже в аренду. Тем более, была возможность права выкупа, а я не собирался уходить из «Локомотива». Аренда никак не зависела от Самедова. Это было сугубо мое решение. Я до последнего времени не знал, возьмут ли меня в основу. Я не думал, что все вот так получится. Эти факты, которые приводит Лельчук — ложь. У меня был с ней контракт. Когда он закончился, я решил поменять агента. Дело в том, что я не видел дальнейших перспектив в работе с ней.
Хотел бы выразить слова благодарности Александру Самедову. За время его работы в «Локомотиве» он меня поддерживал в различных ситуациях. Я всегда мог обратиться за советом к нему, потому что он футбольный человек".
В интервью matchtv.ru футбольный агент Полина Лельчук сделала ряд громких заявлений о работе Самедова в «Локомотиве». В начале апреля стало известно об уходе бывшего футболиста с поста старшего селекционера клуба по молодежному футболу.
В комментарии «СЭ» Самедов вчера отреагировал на интервью Лельчук. 37-летний российский экс-футболист был удивлен ее словам.
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5
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|6
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|35-22
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|10
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|5
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|30-26
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8
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|2
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|29-32
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9
|Спартак
|24
|8
|6
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|27-32
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10
|Ростов
|24
|7
|7
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|39-41
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11
|Н. Новгород
|24
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|6
|11
|22-34
|27
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12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
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13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
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14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
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15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
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16
|Арсенал
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|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
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Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
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Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
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Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
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Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
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Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
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Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
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Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
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Н. Новгород – Химки
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Гамид Агаларов
Уфа
|16
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Дмитрий Полоз
Ростов
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Федор Смолов
Динамо
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Реми Кабелла
Краснодар
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Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
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Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
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Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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