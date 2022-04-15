Каттани: «Ларссон сам решил уйти из «Спартака». Другие игроки работали больше, чем он»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о том, что нападающий Джордан Ларссон не вернется в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Нет, не совсем так. У него есть все-таки договор. И 1 июля он должен быть здесь. А потом уже посмотрим. У Ларссона был прекрасным сезон с Тедеско. Может быть, в этом сезоне он не нашел той же формы. Когда я приехал, я уже увидел ситуацию. Она уже была не ахти. Игрок был недоволен теми матчами, в которых он играл и позициями, на которых он играл. Он не чувствовал себя комфортно. У него был отличный сезон, но нужно работать так каждый сезон. Если у вас возникают проблемы в следующем сезоне, надо решать их и идти дальше. Джордану еще и просто не повезло. Он увидел, что другие игроки стараются лучше него».

Спортивный директор московского клуба отметил, что на позиции Ларссона стали хорошо играть другие игроки.

«Он принял решение поиграть в Швеции. Я уважаю это решение. Главное для его карьеры — играть и находиться в максимально комфортных условиях. Но мы не могли пойти на компромисс. Что мы должны были делать? Заставить его остаться и играть? Вспомним игру с «Арсеналом». Я рад, что именно Игнатов сыграл. Ситуация сложная. Мне очень нравился Ларссон. У «Спартака» было шесть нападающих, а мест для них — три, даже два. Как в ЦСКА. Поэтому, конкуренция высокая. Нужно очень стараться, чтобы играть. Я никогда не рассматривал Джордана, как негативное влияние в команде. Он интеллигентный, всегда улыбается и ко всем относится с уважением. Очень хороший человек. Но я понимал, что он страдает. Ему не нравилось, что он не играет. Но я согласен с Ваноли. Он давал ему несколько шансов. Иногда Джордан хорошо играл, как с «Кубанью», а иногда нет. Ларссон сам решил уйти из «Спартака». Другие игроки работали больше, чем он», — сказал он.