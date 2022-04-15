Каттани: «Ларссон сам решил уйти из «Спартака». Другие игроки работали больше, чем он»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о том, что нападающий Джордан Ларссон не вернется в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Нет, не совсем так. У него есть все-таки договор. И 1 июля он должен быть здесь. А потом уже посмотрим. У Ларссона был прекрасным сезон с Тедеско. Может быть, в этом сезоне он не нашел той же формы. Когда я приехал, я уже увидел ситуацию. Она уже была не ахти. Игрок был недоволен теми матчами, в которых он играл и позициями, на которых он играл. Он не чувствовал себя комфортно. У него был отличный сезон, но нужно работать так каждый сезон. Если у вас возникают проблемы в следующем сезоне, надо решать их и идти дальше. Джордану еще и просто не повезло. Он увидел, что другие игроки стараются лучше него».
Спортивный директор московского клуба отметил, что на позиции Ларссона стали хорошо играть другие игроки.
«Он принял решение поиграть в Швеции. Я уважаю это решение. Главное для его карьеры — играть и находиться в максимально комфортных условиях. Но мы не могли пойти на компромисс. Что мы должны были делать? Заставить его остаться и играть? Вспомним игру с «Арсеналом». Я рад, что именно Игнатов сыграл. Ситуация сложная. Мне очень нравился Ларссон. У «Спартака» было шесть нападающих, а мест для них — три, даже два. Как в ЦСКА. Поэтому, конкуренция высокая. Нужно очень стараться, чтобы играть. Я никогда не рассматривал Джордана, как негативное влияние в команде. Он интеллигентный, всегда улыбается и ко всем относится с уважением. Очень хороший человек. Но я понимал, что он страдает. Ему не нравилось, что он не играет. Но я согласен с Ваноли. Он давал ему несколько шансов. Иногда Джордан хорошо играл, как с «Кубанью», а иногда нет. Ларссон сам решил уйти из «Спартака». Другие игроки работали больше, чем он», — сказал он.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0