Агент вратаря Лунева отстранен от футбольной деятельности на год и оштрафован на 625 тысяч

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о наказании в адрес агента Антона Смирнова, представляющего интересы голкипера «Байера» Андрея Лунева.

«Сегодня также рассматривалось дело Антона Смирнова. За неоднократные высказывания принято решение отстранить его от футбольной деятельности на один год и оштрафовать на 625 тысяч рублей», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Смирнов был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Лунев выступал за «Зенит» (2017 — 2021) и летом 2021 года перешел в леверкузенский «Байер 04» заключив контракт до 2023 года.