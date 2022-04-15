Комитет по этике РФС оштрафовал президента «Урала» на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «СЭ» о штрафных санкциях, которые понес президент «Урала» Григорий Иванов за оскорбление арбитра.

«По Григорию Иванову решению следующее — 150 тысяч рублей штраф и дисквалификация условно до конца сезона. Он имеет право обжаловать наше решение в апелляционном комитете. На заседании присутствовали представители Иванова. Не знаю, согласны ли они с решением. Если нет — могут обжаловать в апелляционном комитете», — сказал Андреев «СЭ».

3 апреля в конце матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2) главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

После игры Иванов раскритиковал работу арбитров и назвал судей козлами. В результате ошибок в этой встрече арбитр Панин был отстранен от работы до конца сезона.