Спортивный директор «Спартака» Каттани объяснил, почему был закрыт «Спартак-2»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил решение клуба закрыть «Спартак-2».

«Стоимость содержания «Спартака-2» значительного выше того, о чем писали в прессе. Но здесь дело не только в финансах. Я заметил один момент. Говорю не конкретно о «Спартаке-2», а о любой второй команде. Когда игрок приходит в команду, у него сначала все нормально, но потом начинается спад. Это сказывается негативно.

Но и не только это стало причиной, здесь совокупность моментов. Для другого клуба, возможно, наличие второго клуба полезно. Но в случае со «Спартаком» это не так. Далеко не у всех клубов РПЛ есть вторая команда, но они умудряются идти дальше», — сказал Каттани на пресс-конференции.

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в конце мая нынешнего года.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков в 38 матчах.