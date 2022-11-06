Эшуорт объяснил свой приезд на игру «Торпедо»: «Заинтересован в российском футболе»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт рассказал, зачем решил посетить матч 16-го тура РПЛ «Торпедо» — «Крылья Советов».

— Почему вы приехали на матч «Торпедо»? Чтобы понаблюдать за потенциальными игроками?

— Без комментариев, — ответил Эшуорт. — Я понимаю, что вы пытаетесь, но говорить я не буду. Просто хочу посмотреть на игру обеих команд. Я заинтересован в российском футболе.

Матч «Торпедо» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 6 ноября на стадионе «Лужники» и начнется в 16.30 по московскому времени.