Спортивный директор «Рубина» Дзюба назвал Даку игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба поставил на первое место форварда казанцев Мирлинда Даку.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта» / «Атланта»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.