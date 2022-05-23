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Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Рубин» терять нельзя»

Спортивный директор «Ростова» Рыскин заявил, что «Рубин» терять нельзя
Севастиан Терлецкий
,  
Георгий Скобликов
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что на заседании рабочей группы РПЛ за мораторий на невылет проголосовали десять клубов.

«В повестке дня рабочей группы обсуждали мораторий на невылет. За него проголосовали десять клубов. Пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар». Журналисты рассказывают, что как-то не так работает «Рубин», Слуцкий. Но шесть игроков старта уехало, покинули клуб легионеры. Осталось боевых единиц 12 человек. Никто не вникает, как они должны были пройти часть сезона. «Рубин» терять нельзя. Надо искать решения. Сказал об этом председателю комиссии.

«Ростов» покинули только три игрока старта, остальные были в ротации. У нас еще подросли ребята, которые смогли заменить. У «Рубина» дубль 2005 г. р., у нас 2002. Из-за этого они безболезненно заиграли.

Надеюсь, что будет мораторий, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен был вылететь по неспортивному принципу. Если легионеры расторгнут контракты, это будет грабеж. Тогда тут должны быть арестованы активы, вопрос должен решаться на уровне правительства», — сказал Рыскин.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 напрямую в ФНЛ вылетают «Арсенал» и «Рубин».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Алексей Рыскин
8
8
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В Доме Футбола РФС состоялось заседание рабочей группы по вопросу моратория на невылет клубов из РПЛ

Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Клубы РПЛ три года подряд голосуют за расширение лиги»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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