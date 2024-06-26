Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:28

Гаджиев: «Настроение у махачкалинского «Динамо» перед сезоном в РПЛ не праздничное»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как проходит подготовка команды к сезону в РПЛ.

«Настроение перед сезоном в РПЛ не праздничное. Настрой максимально рабочий. Понятно, что у нас есть много вопросов, которые еще требуют решения. Но по-другому быть и не должно. Мы поднялись на высший уровень, теперь ему надо соответствовать. Нужны новые кадры, все должно быть более организованно. Задача простая — побеждать от игры к игре. Мы должны поднимать наших воспитанников на новый уровень», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 61 очко в 34 матчах, и вышло в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-makhachkalinskogo-dinamo-gadzhiev-nastroenie-pered-sezonom-v-rpl-ne-prazdnichnoe-376642/
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
Царукяна дисквалифицировали из-за нападения на фаната
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
В Пентагоне исключили преднамеренность ракетного удара по пляжу в Севастополе
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Time сравнил саммит в Швейцарии с кучей навоза на фоне пасторального пейзажа
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» выкупил Сако у «Арды»

Спортивный директор «Оренбурга»: «В ближайшее время объявим об аренде Прохина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости