В «Динамо» рассказали о сроках восстановления футболиста Лаксальта после травмы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что восстановление уругвайского защитника Диего Лаксальта от травмы колена займет от шести до восьми недель с момента получения повреждения.

«Диего Лаксальт на восстановлении, у него травма. Я так понимаю, восстановление займет шесть-восемь недель с момента травмы», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Лаксальт получил повреждение колена 20 февраля на тренировке бело-голубых на сборах в Турции. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 12 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями.