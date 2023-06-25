Федотов не считает, что «Сочи» провалился из-за его ухода
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о провале «Сочи» в текущем сезоне.
«Почему «Сочи» так сильно провалился за один сезон? Это уже не наше дело анализировать состояние другой команды. Не считаю ли, что это случилось из-за моего ухода. Не могу так считать. Это неправильно», — цитирует Федотова «РБ Спорт».
Федотов тренировал «Сочи» с 2020 по 2022 годы. Перед началом сезона-2022/23 он покинул клуб и возглавил ЦСКА. В итоге армейцы финишировали на второй строчке в турнирной таблице, а «Сочи» завершил сезон на десятом месте.
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|0
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|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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