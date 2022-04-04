Андрей Кобелев: «Зенит» еще может упустить чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, кто может стать чемпионом России и почему «Зенит» все еще может упустить преимущество.

«Чем больше будет таких интриг в верхней и нижней частях таблицы, тем лучше будет чемпионат прогрессировать. Конечно, есть интрига, «Зенит» еще может упустить чемпионство, там три очка от «Динамо» и шесть от ЦСКА, это одна-две игры. В любом случае чемпионат хорош тем, что идет жестокая борьба внизу, поэтому они могут в одной взятой игре преподнести сюрприз, поэтому загадывать ничего нельзя», — цитирует Кобелева ТАСС.

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице с 49 очками. На втором месте идет «Динамо», у которого 46 баллов. Третий — ЦСКА с 43 очками.