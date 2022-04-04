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Андрей Кобелев: «Зенит» еще может упустить чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Кобелев высказался о титульной гонке в РПЛ
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, кто может стать чемпионом России и почему «Зенит» все еще может упустить преимущество.

«Чем больше будет таких интриг в верхней и нижней частях таблицы, тем лучше будет чемпионат прогрессировать. Конечно, есть интрига, «Зенит» еще может упустить чемпионство, там три очка от «Динамо» и шесть от ЦСКА, это одна-две игры. В любом случае чемпионат хорош тем, что идет жестокая борьба внизу, поэтому они могут в одной взятой игре преподнести сюрприз, поэтому загадывать ничего нельзя», — цитирует Кобелева ТАСС.

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице с 49 очками. На втором месте идет «Динамо», у которого 46 баллов. Третий — ЦСКА с 43 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/14277711
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
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