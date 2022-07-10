Спортивный директор «Локомотива» поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

— Я знаю его много лет, знаком с ним лично. У нас с ним есть регулярная коммуникация, все хорошо. Один кандидат? Это уже не ко мне вопросы. Это решение принимал не я. Я желаю ему только успехов. Уверен, что он справится. У него богатый опыт. Сан Саныч очень сильный и опытный.

— Период работы Хачатурянца оцените как-нибудь? Не показался ли вам его уход скоропостижным?

— Видимо были какие-то причины, но я думаю, что это не ко мне вопрос. Про «Локомотив» могу что-то сказать, а не про РПЛ.

— А как вам вообще в целом его работа? Были же какие-то погрешности.

— Еще раз, я не буду комментировать его работу.