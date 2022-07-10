Спортивный директор «Локомотива» поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.
— Я знаю его много лет, знаком с ним лично. У нас с ним есть регулярная коммуникация, все хорошо. Один кандидат? Это уже не ко мне вопросы. Это решение принимал не я. Я желаю ему только успехов. Уверен, что он справится. У него богатый опыт. Сан Саныч очень сильный и опытный.
— Период работы Хачатурянца оцените как-нибудь? Не показался ли вам его уход скоропостижным?
— Видимо были какие-то причины, но я думаю, что это не ко мне вопрос. Про «Локомотив» могу что-то сказать, а не про РПЛ.
— А как вам вообще в целом его работа? Были же какие-то погрешности.
— Еще раз, я не буду комментировать его работу.
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|Динамо
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|0
|0
|0-0
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|0
|0
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|0
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|
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|ЦСКА
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6
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|0
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10
|Спартак
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|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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