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10 июля, 23:41

Спортивный директор «Локомотива» поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

— Я знаю его много лет, знаком с ним лично. У нас с ним есть регулярная коммуникация, все хорошо. Один кандидат? Это уже не ко мне вопросы. Это решение принимал не я. Я желаю ему только успехов. Уверен, что он справится. У него богатый опыт. Сан Саныч очень сильный и опытный.

— Период работы Хачатурянца оцените как-нибудь? Не показался ли вам его уход скоропостижным?

— Видимо были какие-то причины, но я думаю, что это не ко мне вопрос. Про «Локомотив» могу что-то сказать, а не про РПЛ.

— А как вам вообще в целом его работа? Были же какие-то погрешности.

— Еще раз, я не буду комментировать его работу.

ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
Томас Цорн
4
1
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