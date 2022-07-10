Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, в каком клубе может продолжить карьеру.

— То есть болельщики верят, что ты любишь футбол, но, скорее всего, ты бы не играл на таком уровне, если бы не родители.

— Мне здесь нечего комментировать. Каждый человек имеет свое мнение. Если они так считают, то они так и считают.

— Можете хотя бы намекнуть, какие варианты продолжения карьеры возможны? РПЛ, ФНЛ, Сочи?

— Есть множество вариантов. Сейчас буду думать, какой из них мне подойдет. Для меня очень важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят российский футбол поднять на новый уровень. Именно с теми людьми я буду работать.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.