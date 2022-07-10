Ротенберг — о продолжении карьеры: «Есть множество вариантов. Буду думать, какой из них мне подойдет»
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, в каком клубе может продолжить карьеру.
— То есть болельщики верят, что ты любишь футбол, но, скорее всего, ты бы не играл на таком уровне, если бы не родители.
— Мне здесь нечего комментировать. Каждый человек имеет свое мнение. Если они так считают, то они так и считают.
— Можете хотя бы намекнуть, какие варианты продолжения карьеры возможны? РПЛ, ФНЛ, Сочи?
— Есть множество вариантов. Сейчас буду думать, какой из них мне подойдет. Для меня очень важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят российский футбол поднять на новый уровень. Именно с теми людьми я буду работать.
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -