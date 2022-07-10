Цорн: «Для Бори было очень важно выйти на поле после долгосрочной травмы и почувствовать еще чувство матча»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, кому принадлежала идея дать шанс защитнику Борису Ротенбергу принять участие в товарищеском матче с «Динамо» и таким образом попрощаться с фанатами красно-зеленых.

— У Бори был особенный случай, когда была долгая травма. У него было желание вернуться на поле, которое мы решили выполнить. У нас с Борей хороший контакт. С ним ведется работа, что мы хотим использовать его качества. В ближайшее время все озвучим.

Какие у него сильные качества? Он хороший человек. Все профессиональные качества, которые могут быть при клубе, покажутся со временем. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление.

— Кто придумал дать шанс Борису сыграть? Как вообще с ним общались?

— Это решение было принято еще во время продления контракта, что мы хотим сделать какое-то прощальное мероприятие, дать ему шанс. Для него это было очень важно выйти на поле после долгосрочной травмы и почувствовать еще чувство матча, какой-то адреналин и попрощаться. Думаю ему было важно самому себе доказать, что после такой тяжелой травмы вернулся на поле. Из-за этого мы приняли совместное решение, что надо сделать это именно в этом формате. Мне кажется, что получилось очень хорошо.