Цорн: «Для Бори было очень важно выйти на поле после долгосрочной травмы и почувствовать еще чувство матча»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, кому принадлежала идея дать шанс защитнику Борису Ротенбергу принять участие в товарищеском матче с «Динамо» и таким образом попрощаться с фанатами красно-зеленых.
— У Бори был особенный случай, когда была долгая травма. У него было желание вернуться на поле, которое мы решили выполнить. У нас с Борей хороший контакт. С ним ведется работа, что мы хотим использовать его качества. В ближайшее время все озвучим.
Какие у него сильные качества? Он хороший человек. Все профессиональные качества, которые могут быть при клубе, покажутся со временем. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление.
— Кто придумал дать шанс Борису сыграть? Как вообще с ним общались?
— Это решение было принято еще во время продления контракта, что мы хотим сделать какое-то прощальное мероприятие, дать ему шанс. Для него это было очень важно выйти на поле после долгосрочной травмы и почувствовать еще чувство матча, какой-то адреналин и попрощаться. Думаю ему было важно самому себе доказать, что после такой тяжелой травмы вернулся на поле. Из-за этого мы приняли совместное решение, что надо сделать это именно в этом формате. Мне кажется, что получилось очень хорошо.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -