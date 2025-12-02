Шевелев — о назначении Челестини: «После первого разговора с Фабио позвонил руководству и сказал, что он нам нужен»

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев ответил на вопрос о том, как проходил процесс поиска нового главного тренера перед назначением Фабио Челестини.

«Где-то 1 октября я зашел домой — у меня было ощущение, что я с вахты вернулся. 5 июня она началась с поисков нового главного тренера. Это был непростой период в жизни, но это был, конечно, сумасшедший драйв, несмотря на всю кризисность ситуации.

Естественно, самым логичным было найти того, кто уже работал в России. Следующий самый логичный вариант — найти того, кто играл в ромб, как Марко Николич. Таких тренеров было немного. С каждым из них мы переговорили. По разным причинам не получилось

У нас были параметры — нужен эмоциональный тренер, который сможет [зарядить] команду в этот сложный момент. Внезапная смена тренера была шоком для команды. Нужен был тренер, который знает, что такое победа. Человек, который побеждал в чемпионате, и тот, у кого нет такого опыта, это абсолютно разные люди с точки зрения топ-клуба России.

В конечном итоге, где-то спустя неделю поисков, осталось две кандидатуры, одной из которых был Фабио Челестини. Нас в нем привлекали его эмоциональность, требовательность. Конечно, это было не только про чемпионат и Кубок, которые он выиграл с командой, но и про его требовательность — к себе, тренерскому штабу, клубу.

Первый раз мы с Фабио разговаривали, когда он был на Сейшелах вместе с женой. Он зарядил меня этой энергией. Я позвонил руководству и сказал: «Ребят, завтра нужно срочно определяться, потому что мне кажется, что это тот кандидат, который нам нужен». После второго разговора Фабио всех нас очаровал и убедил, что это человек, который нужен ЦСКА. Человек с тем футболом, который нам нравится», — сказал Шевелев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.