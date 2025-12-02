Шевелев — о назначении Челестини: «После первого разговора с Фабио позвонил руководству и сказал, что он нам нужен»
Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев ответил на вопрос о том, как проходил процесс поиска нового главного тренера перед назначением Фабио Челестини.
«Где-то 1 октября я зашел домой — у меня было ощущение, что я с вахты вернулся. 5 июня она началась с поисков нового главного тренера. Это был непростой период в жизни, но это был, конечно, сумасшедший драйв, несмотря на всю кризисность ситуации.
Естественно, самым логичным было найти того, кто уже работал в России. Следующий самый логичный вариант — найти того, кто играл в ромб, как Марко Николич. Таких тренеров было немного. С каждым из них мы переговорили. По разным причинам не получилось
У нас были параметры — нужен эмоциональный тренер, который сможет [зарядить] команду в этот сложный момент. Внезапная смена тренера была шоком для команды. Нужен был тренер, который знает, что такое победа. Человек, который побеждал в чемпионате, и тот, у кого нет такого опыта, это абсолютно разные люди с точки зрения топ-клуба России.
В конечном итоге, где-то спустя неделю поисков, осталось две кандидатуры, одной из которых был Фабио Челестини. Нас в нем привлекали его эмоциональность, требовательность. Конечно, это было не только про чемпионат и Кубок, которые он выиграл с командой, но и про его требовательность — к себе, тренерскому штабу, клубу.
Первый раз мы с Фабио разговаривали, когда он был на Сейшелах вместе с женой. Он зарядил меня этой энергией. Я позвонил руководству и сказал: «Ребят, завтра нужно срочно определяться, потому что мне кажется, что это тот кандидат, который нам нужен». После второго разговора Фабио всех нас очаровал и убедил, что это человек, который нужен ЦСКА. Человек с тем футболом, который нам нравится», — сказал Шевелев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1