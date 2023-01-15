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Спортивный директор ЦСКА рассказал об обстоятельствах перехода защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал об обстоятельствах перехода защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода».

— Для любого трансфера должна созреть ситуация. Напомню, что Дивеева мы покупали, когда он был игроком второй команды. А первый наш интерес к нему был, когда он еще не сыграл ни одного матча в РПЛ. У нас есть опыт по подбору именно центральных защитников. Как примеры — Бекао, Бийол.

— Уже к этому моменту имелось ощущение, что Агапов — игрок сборной?

— Нет. Это, скорее, был для нас отягощающий момент в переговорах. Можно этим оперировать при согласовании суммы трансфера. Но Роману Юрьевичу [Бабаеву] удалось хорошо провести переговоры.

Агапов был вызван на ноябрьские товарищеские матчи сборной России с Узбекистаном и Таджикистаном, но на поле он так и не появился, — сказал Мовсесьян Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-sportivnyy-direktor-tsska-ob-agapove-status-igroka-sbornoy-byl-otyagoshchayushchim-momentom-v-peregovorakh

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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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