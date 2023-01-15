Спортивный директор ЦСКА рассказал об обстоятельствах перехода защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода»

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал об обстоятельствах перехода защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода».

— Для любого трансфера должна созреть ситуация. Напомню, что Дивеева мы покупали, когда он был игроком второй команды. А первый наш интерес к нему был, когда он еще не сыграл ни одного матча в РПЛ. У нас есть опыт по подбору именно центральных защитников. Как примеры — Бекао, Бийол.

— Уже к этому моменту имелось ощущение, что Агапов — игрок сборной?

— Нет. Это, скорее, был для нас отягощающий момент в переговорах. Можно этим оперировать при согласовании суммы трансфера. Но Роману Юрьевичу [Бабаеву] удалось хорошо провести переговоры.

Агапов был вызван на ноябрьские товарищеские матчи сборной России с Узбекистаном и Таджикистаном, но на поле он так и не появился, — сказал Мовсесьян Sport24.