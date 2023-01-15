Семшов считает, что Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом

Экс-игрок «Торпедо» Игорь Семшов рассказал, что думает об информации о том, что Артем Дзюба может перейти в московский клуб.

«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артем — свободный агент, он перейдет в тот клуб, который будет в нем заинтересован.

Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Все будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть и решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать. Команды, которые заинтересованы в Дзюбе будут тщательно все взвешивать перед оформлением сделки», — сказал Семшов Metaratings.ru.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.