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Фернандес: «Торпедо» — не уровень Дзюбы. Артем — лучший российский бомбардир»

Леандро Фернандес прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Торпедо»
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением по поводу возможного трансфера Артема Дзюбы в московское «Торпедо».

«Артем Дзюба всегда был сильным нападающим. У нас было много индивидуальных сражений, которые я, к сожалению, иногда проигрывал, ха-ха. В «Ростове» он был топом!

У него невероятная профессиональная карьера. Это лучший российский бомбардир! Не верится, что он сейчас без клуба.

Дзюба может перейти в «Торпедо»? Они же последние в РПЛ. Это не уровень российского бомбардира. Он еще может поиграть в хороших командах Премьер-Лиги», — цитирует Фернандеса Sport24.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-fernandes-torpedo-ne-uroven-dzyuby-artem-luchshiy-rossiyskiy-bombardir

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Перерыв

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
Леандро Себастьян Фернандес
ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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