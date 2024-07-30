Спортивный директор «Акрона» Задоян: «Хочется остаться в РПЛ, избежав «стыков»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о задаче команды на сезон-2024/25.

«Основная задача — сохранить место в Премьер-Лиге на следующий сезон. На это направлены все наши силы на сегодняшний день. Конечно, хотелось бы избежать «стыков» и сохраниться в РПЛ напрямую. Но так или иначе задача — остаться в лиге», — приводит слова Задояна «РБ Спорт».

Текущий сезон РПЛ — первый в истории «Акрона» в высшем дивизионе. По итогам двух туров тольяттинская команда набрала три очка.