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Сегодня, 01:15

Ромащенко: «Глушенков добавил «Зениту» красок. У Максима высокий футбольный интеллект»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Мирослав Ромащенко оценил игру «Зенита» на старте сезона РПЛ-2024/25.

В двух турах чемпионата России питерский клуб обыграл «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). Полузащитник Максим Глушенков на данный момент забил 3 гола в этом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что это все благодаря тренерскому штабу, который правильно выстроил подготовку команды к сезону. И плюс, мы не можем не упомянуть Глушенкова, который пришел в эту команду и добавил, наверное, каких-то определенных красок.

Глушенков играет также, как в «Локомотиве», просто партнеры другие? Я думаю, что отчасти это правда. Потому что уровень игроков, которые есть в «Зените», очень высокий и взаимопонимание они нашли быстро. Это сказывается не только на забитых мячах Глушенкова, но и в скорости принятия решений, которые мы видим. Это первое. И второе, у Глушенкова футбольный интеллект очень высокого уровня», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Факел» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 30 июля.

ФК Зенит
Максим Глушенков
Мирослав Ромащенко
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
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Рубин – Химки
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