«Спортинг» проявляет интерес к Кассьерре
Как стало известно «СЭ», лиссабонский «Спортинг» рассматривает возможность приобретения у «Зенита» 27-летнего нападающего Матео Кассьерры, чей контракт с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года.
При этом, по нашей информации, невский клуб не готов расставаться с колумбийцев менее, чем за 20 миллионов евро (цена форварда на портале Transfermarkt.de равна 11 миллионам евро), а португальская сторона может пойти на такие траты только в случае продажи в одну из топ-команд АПЛ 26-летнего шведского бомбардира венгерского происхождения Виктора Дьекереша. В Англии на него есть устойчивый спрос, в частности, у «Челси», а стоимость футболиста согласно данным Transfermarkt.de составляет 65 миллионов евро.
Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. С этого момента он провел за сине-бело-голубых 73 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -