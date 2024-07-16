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Сегодня, 12:40

«Спортинг» проявляет интерес к Кассьерре

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Матео Кассьерра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», лиссабонский «Спортинг» рассматривает возможность приобретения у «Зенита» 27-летнего нападающего Матео Кассьерры, чей контракт с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года.

При этом, по нашей информации, невский клуб не готов расставаться с колумбийцев менее, чем за 20 миллионов евро (цена форварда на портале Transfermarkt.de равна 11 миллионам евро), а португальская сторона может пойти на такие траты только в случае продажи в одну из топ-команд АПЛ 26-летнего шведского бомбардира венгерского происхождения Виктора Дьекереша. В Англии на него есть устойчивый спрос, в частности, у «Челси», а стоимость футболиста согласно данным Transfermarkt.de составляет 65 миллионов евро.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. С этого момента он провел за сине-бело-голубых 73 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Спортинг (Лиссабон)
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