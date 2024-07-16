Украинский футболист «Торпедо»: «Цель — оказаться в «Спартаке». Безумно люблю этот клуб»
Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» назвал клуб РПЛ, за который хотел бы выступать в будущем.
«Мне очень нравится «Спартак». Безумно люблю этот клуб. Кого бы отметил? Там есть хороший футболист Антон Зиньковский. Еще отмечу Александра Соболева и Тео Бонгонда — они невероятно сильные игроки. Цель — рано или поздно оказаться в «Спартаке». Потому что есть мечты: например, стать обладателем «Золотого мяча» или победить в Лиге чемпионов. А играть в московском клубе — это реальная цель. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом», — сказал Червяков «СЭ».
19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В сезоне-2023/24 Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -