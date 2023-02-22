Спортдир «Оренбурга» заявил, что этой зимой по поводу легионеров никто не обращался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о работе клуба в зимнее трансферное окно.

«По нашим иностранцам никто в клуб не обращался, конкретных предложений не было. Все спокойно работали, готовились к возобновлению сезона. Что касается трансферов на вход, то мы довольны. Пришел Перес, вернулся Обухов. В целом довольны комплектованием команды. Но лучше вам спросить это у тренера», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Оренбурга» успешно выступают аргентинцы Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья, а также костариканец Джимми Марин.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).