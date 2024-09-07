Sport24: «Зенит» заинтересован в подписании Антона Миранчука

Петербургский «Зенит» все еще заинтересован в подписании полузащитника Антона Миранчука, сообщает Sport24. Летнее трансферное окно в России открыто до 12 сентября.

Однако, по информации издания, футболист сборной России пока не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург. Миранчук хочет выступать в зарубежном клубе.

Летом этого года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания футболиста.

Летнее трансферное окно открыто в России до 12 сентября.