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Сегодня, 11:15

Sport24: гендиректор «Аль-Вахды» подтвердил информацию о согласовании перехода Бакаева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе подтвердил информацию о согласовании перехода полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, сообщает Sport24.

18 сентября «СЭ» сообщал, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби. Затем информировалось, что арендное соглашение 27-летнего футболиста с клубом «Аль-Вахда» будет рассчитано до конца текущего сезона.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ, отличившись 1 голевой передачей.

Зелимхан Бакаев. Бакаев ушел из «Зенита». ОАЭ — отличный выбор. Для забвения
Источник: Sport24
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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 - : -
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 - : -
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