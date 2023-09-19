Sport24: гендиректор «Аль-Вахды» подтвердил информацию о согласовании перехода Бакаева
Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе подтвердил информацию о согласовании перехода полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, сообщает Sport24.
18 сентября «СЭ» сообщал, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби. Затем информировалось, что арендное соглашение 27-летнего футболиста с клубом «Аль-Вахда» будет рассчитано до конца текущего сезона.
Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ, отличившись 1 голевой передачей.
Источник: Sport24
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