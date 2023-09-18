«Аль-Вахда» договорилась с Бакаевым из «Зенита» о переходе на правах аренды
«Аль-Вахда» договорилась с российским полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым о переходе на правах аренды, сообщает UAE Kick.
По информации источника, арендное соглашение 27-летнего футболиста с клубом из ОАЭ будет рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее «СЭ» стало известно, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби.
Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года. В этом сезоне он провел 4 матча за петербургский клуб в РПЛ, отличившись 1 голевой передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
Новости