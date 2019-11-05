«Спецэффектный камбэк». «Краснодар» продолжает радоваться ничьей с «Ростовом»

Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал видео с хайлайтами матча 15-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2). Игра прошла 3 ноября в Краснодаре.

«Быки» отыгрались со счета 0:2 в компенсированное время, забив свои голы на 3-й и 5-й минутах встречи.

Видеозапись сделана со специальными визуальными эффектами.

«Спецэффектный камбэк», — подписано видео в Twitter «Краснодара».

«Краснодар» с 29 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 30 баллов и вторая строчка.

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