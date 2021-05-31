«Спасибо за все, легенда». «Сочи» пожелал удачи Заболотному в ЦСКА
11:15
Нападающий Антон Заболотный покинул «Сочи». 31 мая он официально подписал контракт с ЦСКА.
Сочинский клуб пожелал удачи нападающему в новой команде.
29-летний форвард играл за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах. Заболотный является воспитанником ЦСКА.
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