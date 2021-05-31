«Спасибо за все, легенда». «Сочи» пожелал удачи Заболотному в ЦСКА

Антон Заболотный покидает «Сочи»



Нападающий продолжит карьеру в московском @pfc_cska.



Форвард стал игроком нашего клуба по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провёл 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков.



Спасибо за всё, легенда! ?? pic.twitter.com/ROiZ4MmitU