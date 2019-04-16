"Спартаку" посвятили новую песню. Она называется "Верность и сила"

Певица Дана Соколова посвятила песню "Спартаку", сообщается в официальном Твиттере красно-белых. Релиз композиции приурочен к 97-летию московского клуба, она носит название "Верность и сила".

Певица Дана Соколова посвятила песню "Спартаку" 🔴⚪️



"Верность и сила" – новая песня популярной исполнительницы Даны Соколовой, релиз которой приурочен к 97-летию ФК "Спартак-Москва".#Спартак #Spartak https://t.co/YJExCELxJ1 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров. Следующий матч команда Олега Кононова проведет против "Енисея" в Москве.

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