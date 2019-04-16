16:20 | Футбол — РПЛ

"Спартаку" посвятили новую песню. Она называется "Верность и сила"

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Певица Дана Соколова посвятила песню "Спартаку", сообщается в официальном Твиттере красно-белых. Релиз композиции приурочен к 97-летию московского клуба, она носит название "Верность и сила".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров. Следующий матч команда Олега Кононова проведет против "Енисея" в Москве.

Спартак - Енисей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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