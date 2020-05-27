«Спартак» зря расстался с Черчесовым». Актер Ефремов о смене тренеров красно-белых

Известный актер Михаил Ефремов в интервью «СЭ» поддержал Тедеско и выразил сожаление, что в свое время спартаковцы расстались с Федотовым и Черчесовым.

— Среди фанатов «Спартака» есть те, кто считает, что команде необходимы радикальные перемены. Как вы отнеслись бы к предложению вернуть Валерия Карпина, чья работа в «Ростове» видна и по игре, и по результатам?

— Карпин хорош! Самое главное, что от себя не отступает. В театре про таких, как он, говорят — режиссер с характером! Но я считаю, что хватит уже Федуну менять тренеров. Один, пятый, двенадцатый... Кстати, из всех уволенных я был только за отставку Старкова — не спартаковский он. А вот с Федотовым и Черчесовым нельзя было расставаться. Что время и подтвердило. Так что, извините, я пока за Тедеско. И 3:0 с «Локомотивом», 2:0 с «Динамо», да еще четвертьфинал с ЦСКА дают мне право на надежду. (Александр Львов)