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"Спартак" – "Зенит": правильно ли засчитан гол красно-белых

Момент с голом Дениса Глушакова.
Момент с голом Дениса Глушакова.
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На 13-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" арбитр Владимир Москалев зафиксировал взятие ворот гостей, несмотря на их протесты. Зенитовцы считали, что автор гола Денис Глушаков в момент передачи Александра Ташаева оказался в положении "вне игры".

Видеоповтор позволяет принять сторону судьи и его второго ассистента Максима Гаврилина: в момент паса партнера спартаковский капитан не забежал за линию офсайда, его перекрыл ногой Игорь Смольников. (Александр Бобров)

"Спартак" – "Зенит": текстовая онлайн-трансляция встречи

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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