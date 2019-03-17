"Спартак" – "Зенит": правильно ли засчитан гол красно-белых

На 13-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" арбитр Владимир Москалев зафиксировал взятие ворот гостей, несмотря на их протесты. Зенитовцы считали, что автор гола Денис Глушаков в момент передачи Александра Ташаева оказался в положении "вне игры".

Видеоповтор позволяет принять сторону судьи и его второго ассистента Максима Гаврилина: в момент паса партнера спартаковский капитан не забежал за линию офсайда, его перекрыл ногой Игорь Смольников. (Александр Бобров)

"Спартак" – "Зенит": текстовая онлайн-трансляция встречи