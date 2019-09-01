На 26-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» у арбитра Виталия Мешкова были основания наказать спартаковца Айртона предупреждением. Тот совершил «наступ» шипами на голеностоп Игоря Смольникова, лежавшего на газоне. Для игрока красно-белых «горчичник» стал бы вторым — ему пришлось бы покинуть поле.

3-я минута матча «Спартак» — «Зенит».

За схожий фол на 3-й минуте судья показал желтую карточку хавбеку красно-белых Аязу Гулиеву. Он тоже шипами наступил Смольникову на голеностоп — на тот же самый, левый. (Александр Бобров)

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