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«Спартак» — «Зенит»: почему не удален спартаковец Айртон?

20:16
26-я минута матча «Спартак» – «Зенит». 3-я минута матча «Спартак» – «Зенит».
26-я минута матча «Спартак» – «Зенит».
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На 26-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» у арбитра Виталия Мешкова были основания наказать спартаковца Айртона предупреждением. Тот совершил «наступ» шипами на голеностоп Игоря Смольникова, лежавшего на газоне. Для игрока красно-белых «горчичник» стал бы вторым — ему пришлось бы покинуть поле.

3-я минута матча «Спартак» – «Зенит».
3-я минута матча «Спартак» — «Зенит».

За схожий фол на 3-й минуте судья показал желтую карточку хавбеку красно-белых Аязу Гулиеву. Он тоже шипами наступил Смольникову на голеностоп — на тот же самый, левый. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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