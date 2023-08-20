В воскресенье, 20 августа в Москве «Спартак» сыграет с «Зенитом» в центральном матче 5-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Зенит» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 18.30 мск.

Эксперты считают, что фаворитом встречи будут красно-белые. Также один из возможных исходов называется ничья. Москвичи в этом сезоне провели шесть матчей и в каждом до конца разряжали голевую обойму — в среднем в играх с их участием забивалось по пять мячей. У «Зенита» больше двух голов было оформлено только в одной игре — против «Динамо». При этом сине-бело-голубые пропускают меньше — всего четыре гола в шести играх.