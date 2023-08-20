Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.

«Кузяев — так себе потеря, честно говоря. Главная проблема — Малком. Ушел лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдает. На данный момент «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов. Но вспомните предыдущий сезон, когда «Спартак» даже лидировал, а потом провалился. Подопечные Сергея Семака же прибавили и досрочно завоевали титул», — приводит слова Ловчева RT.

В рамках 5-го тура РПЛ «Спартак» и «зенит» сыграют между собой. Матч пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.