Представитель нападающего ЦСКА Койта: «Секу поедет в сборную Мали, у него несерьезная травма»
Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья 25-летнего малийца.
«Секу Койта поедет в сборную Мали. Он восстановится к играм национальной команды, у него несерьезная травма», — сказал Койта «СЭ».
Ранее в ЦСКА сообщили, что Койта пропустил матча 21-го утра против «Акрона» из-за мышечного повреждения.
В этом сезоне форвард провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
