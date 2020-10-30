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«Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы. Айртон — о чемпионской гонке

13:45
Айртон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Айртон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Защитник «Спартака» Айртон в интервью «СЭ» рассказал о причинах того, почему красно-белые в таблице РПЛ находятся на первом месте после 12 туров.

— В чем причины лидерства? — вопрос бразильцу.

— Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это еще только промежуточное первое место, впереди много труда.

— «Спартак» не играет в еврокубках. Упрощенный график сказывается положительно?

— Меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим. Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди еще много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы. (Гоша Чернов)

Полностью интервью с Айртоном — на сайте «СЭ»

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