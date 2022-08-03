Урунов не хочет уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов не хочет уходить из московского клуба из-за высокой зарплаты, сообщает Sport24.

По данным источника, в стане красно-белых игрок зарабатывает 50 тысяч евро в месяц. Сообщалось, что экс-спортивный директор «Спартака» Лука Каттани предлагал узбекского футболиста «Торпедо».

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол. Рыночная стоимость Урунова — 700 тысяч евро.