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Сегодня, 17:13

Урунов не хочет уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Остон Урунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов не хочет уходить из московского клуба из-за высокой зарплаты, сообщает Sport24.

По данным источника, в стане красно-белых игрок зарабатывает 50 тысяч евро в месяц. Сообщалось, что экс-спортивный директор «Спартака» Лука Каттани предлагал узбекского футболиста «Торпедо».

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол. Рыночная стоимость Урунова — 700 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-03-urunov-otkazyvayetsya-pokidat-spartak-iz-za-vysokoy-zarplaty
Остон Урунов
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